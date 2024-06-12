الأسطورة الإسبانية في السجن .. حبس نجم الليجا السابق بتهمة العنف ضد النساء!

ماذا حدث

اعتقلت السلطات الإسبانية في إقليم الباسك مساء أمس، الثلاثاء، الأسطورة الإسبانية خافيير دي بيدرو، لاعب ريال سوسييداد السابق، بتهمة العنف ضد النساء.

دي بيدرو لعب مع ريال سوسييداد بين عامي 1993 و2004، وشارك مع منتخب إسبانيا في كأس العالم 2002.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أنّ المحكمة أدانت دي بيدرو بتهمة العنف ضد النساء، وحكمت عليه بالسجن 9 أشهر، بعد أن تم توقيفه في مكان عمله في بلدة أستيجاراجا، ونُقل إلى سجن مارتوتيني.

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وأوضحت الصحيفة أنّ امرأة أخرى كانت قد رفعت دعوى ضد دي بيدرو في نفس اليوم بتهمة العنف، حيث تعرضت لكسر في ذراعها.

هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها دي بيدرو بمثل هذه الجرائم؛ في عام 2018، تم القبض عليه بتهمة الاعتداء على شريكته في سان سباستيان.

كما تمت إدانته بتهديد شريكته السابقة وعمل 51 يومًا في خدمة المجتمع في عام 2010، بجانب إدانته بقيادة السيارة تحت تأثير الكحول دون رخصة عام 2009.