الأسباب واضحة .. فهد المرداسي يكشف عن مفاجأة بشأن طرد بروزوفيتش ضد التعاون!

لاعب الوسط الكرواتي سيغيب عن مواجهة الهلال

كشف الخبير التحكيمي فهد المرداسي عن أن النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط نادي النصر، لا يستحق الطرد ضد التعاون، والغياب أمام الهلال.

وتعرض بروزوفيتش إلى طرد في الدقيقة 90+3 ضد التعاون، في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، ليغيب ضد الهلال في النهائي يوم السبت القادم.

وقال المرداسي خلال تصريحات عبر قناة "SSC": "الحكم أعطى بروزوفيتش بطاقة صفراء للتهور، وحكم الفيديو استدعى الحكم بعدها وهو استدعاء خاطئ لأن اللعبة لا تصل إلى القوة الزائدة على اعتبارات كثيرة".

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وأضاف: "البروتوكول الصحيح هو إلغاء البطاقة الصفراء ثم منح الحمراء، ولاعب النصر لا يستحق الحمراء لعدم وجود قوة زائدة، لأن قدمه لم تكن مباشرة على الركبة ولم يأت من مسافة بعيدة".

واختتم المرداسي تصريحاته قائلًا: "لاعب النصر لم يقفز، وكل هذه الاعتبارات تؤكد على أن بروزوفيتش لا يستحق الطرد، وطبعا سيغيب عن المباراة النهائية ضد الهلال".