الأزمة في ميونخ والاحتفالات في برشلونة .. النادي الكتالوني سعيد بحملة الإقالات!

النادي الكتالوني يترقب الموقف في بايرن ميونخ.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي برشلونة تترقب عن كثب عملية التغيير التي طرأت مؤخرًا على نادي بايرن ميونخ وإدارته.

وكان النادي البافاري قد أعلن اليوم عن إقالة الثنائي حسن صالح حمديتش المدير الرياضي للنادي ومعه الرئيس التنفيذي أوليفر كان وتغيير يان كريستيان دريسن رئيسًا تنفيذيًا.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن رحيل ذلك الثنائي بالتحديد قد فتح الكثير من الطرق تجاه نادي برشلونة من أجل التوقيع مع نجوم البافاري، حيث وقفا سابقًا في وجه ليفاندوفسكي قبل أن ينضم أخيرًا لفريق الكتالوني، وكذلك حولوا وجهة دافيد ألابا إلى ريال مدريد.

ويسعى برشلونة لإتمام صفقتين من صفوف بايرن ميونخ خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل، أهمهما سيكون لاعب الوسط يوشوا كيميش الذي يستطيع الإجادة في مركز الظهير أيضًا، بالإضافة إلى بنيامين بافارد.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد واجه صعوبات كبيرة في المفاوضات مع بايرن ميونخ من أجل ضم ليفاندوفسكي في الصيف الماضي، قبل أن ينضم اللاعب أخيرًا مقابل 55 مليون يورو رغم بقاء موسم واحد في عقده.