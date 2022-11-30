الأزمة تنتهي بسلام .. الملاكم المكسيكي يعتذر لميسي وشعب الأرجنتين!

الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز يعتذر إلى ميسي وشعب الأرجنتين بعد الأزمة التي افتعلها مع "البرغوث".

انتهت الأزمة التي افتعلها الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز مع ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بسلام، بعدما وجه الملاكم اعتذارًا إلى "البرغوث" ومنتخب الألبيسيليستي.

ألفاريز كان قد انتقد ميسي بعد مقطع فيديو من غرفة ملابس منتخب الأرجنتين بعد الفوز على المكسيك في كأس العالم 2022، مؤكدًا أنه من الأفضل أن يصلي ألا يجده.

ميسي ظهر في ذلك الفيديو أثناء الاحتفال بالفوز على الأرجنتين وهو يغني بينما ركل بحذائه شيئًا على الأرض، واتضح أنه كان يركل قميصًا مكسيكيًا أو علمًا كان على الأرض.

كانيلو اعتبر حينها أن ميسي لم يحترم شعب المكسيك وألوان العلم المكسيكي، قد أن يتراجع ويعتذر.

الملاكم المكسيكي كتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "في الأيام الأخير، تركت نفسي أنفجر من الشغف والحب اللذين أشعر بهما تجاه بلدي، وأدليت بتعليقات لم تكن محلها".

Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. — Canelo Alvarez (@Canelo) November 30, 2022

وأضاف: "أود أن أعتذر لميسي وشعب الأرجنتين، كل يوم نتعلم شيئًا جديدًا، ونتعلم منه، هذه المرة جاء دوري، وأتمنى للفريقين المزيد النجاح في المباريات القادمة، وسأواصل دعم المكسيك حتى النهاية".

يذكر أن اللاعب المكسيكي أندريس جواردادو خرج للدفاع عن ميسي بعد الاتهامات التي وجهها ألفاريز إلى البرغوث بسبب تلك اللقطة، وأكد للملاكم الشهير أنه لا يعرف كيف تعمل غرف الملابس في عالم كرة القدم.