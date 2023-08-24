الأزمة تتصاعد .. روبياليس يتخذ قرارًا جديدًا بشأن مستقبله في الاتحاد الإسباني

روبياليس في موقف صعب...

تتصاعد أزمة لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد تقبيله لنجمة برشلونة جيني هيرموسو خلال تسليم ميداليات الفوز بلقب كأس العالم للسيدات 2023.

وتعرض روبياليس، إلى حملة كبيرة من الانتقادات بسبب تصرفاته أثناء الاحتفالات، سواء بتقبيله هيرموسو، أو الإشارة الخادشة للحياء التي قام بها أثناء استلام الميداليات.

وانطلقت حملات واسعة من مختلف الجهات والأشخاص، تطالب فيها بإقالة رئيس الاتحاد الإسباني من منصبه، وفتح تحقيقًا معه نتيجة تصرفاته.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن وربياليس، وبعد الضغط والهجوم عليه، قرر الاستقالة من منصبه الذي يشغله منذ عام 2018.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن روبياليس لم يكن يفكر في الاستقالة، ولكنه قرر ترك منصبه، بعد الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة لبحث الأزمة، وبعد عدة اجتماعات مع أساطير الكرة الإسبانية.