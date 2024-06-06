الأزمة تتصاعد .. اتحاد الكرة السعودي يقدم شكوى ضد "مرشح الأهلي" بسبب التوثيق

مشروع رياضي الجميع يترقب نتائجه..

صعد الاتحاد السعودي لكرة القدم، من "معركته" مع أحد الأسماء الأهلاوية الكبرى؛ بسبب أزمة مشروع "التوثيق".

وأطلق اتحاد الكرة السعودي، مشروعًا لتوثيق بطولات وألقاب أندية المملكة المختلفة؛ حيث رشح الأهلي، المؤرخ الرياضي عمرو فقيه؛ لكي يمثله بشكل رسمي.

لكن.. اتحاد الكرة اعترض على ترشيح فقيه، وطلب من الإدارة الأهلاوية "تغييره" رسميًا؛ إلا أن النادي الجداوي لم يرد، وتجاهل هذا الأمر تمامًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكرد فعل من ناحيته على تجاهل الأهلي.. قام اتحاد الكرة السعودي، بـ"استبعاد" فقيه من المشروع؛ ليقوم المؤرخ الرياضي الشهير، بكتابة بعض المنشورات المثيرة، عبر حساباته بمواقع ومنصات التواصل الاجتماع.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، مساء اليوم الخميس، شعر مسؤولو اتحاد كرة القدم السعودي، بغضب شديد من منشورات عمرو فقيه.

وأعلنت الصحيفة، تقديم اتحاد الكرة "شكوى" ضد فقيه، إلى وزارة الإعلام السعودية؛ من أجل التحقيق في هذه المنشورات، التي كتبها المؤرخ الرياضي، عبر حساباته الرسمية.