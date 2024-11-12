الأرقام لا تكذب.. بشرى سارة لبرشلونة في صراعه مع ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني

الدوري الإسباني يطبخ على نار هادئة يا فليك!

الأرقام لا تكذب، هذا هو العنوان الأكثر صدقًا وتعبيرًا عن كرة القدم، وحين نقول إن هناك حقائق رقمية فإن الأمر يخرج خارج حدود الآراء ووجهات النظر، وهذا ما يمكن أن نصف به صراع ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الجاري.

شبكة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية نشرت رقمًا هامًا يمثل ميزة لجماهير برشلونة وفقدان أمل لجماهير ريال مدريد في خضم تنافس الفريقين على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

فقد نشرت الشبكة أن برشلونة الذي وصل إلى النقطة رقم 33 في الدوري الإسباني بواقع 11 انتصارًا وهزيمتين في 13 مباراة، يملك فرصة كبيرة للتتويج قياسًا للتاريخ.

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6 من الفرق السبعة التي وصلت إلى 33 نقطة في أول 13 مباراة بالدوري الإسباني تاريخيًا نجحت في التتويج باللقب بنهاية الموسم الذي فعلت فيه ذلك، وهو ما يمثل خبرًا سارًا لكتيبة هانز فليك.

الفريق الوحيد الذي وصل إلى 33 نقطة في أول 13 مباراة ثم فشل في التتويج بلقب الدوري الإسباني هو ريال مدريد في موسم 2014-2015 الذي انتهى بتتويج برشلونة بلقب الليجا.