الأرقام القياسية تلاحقه .. موسوعة "جينيس" تكرم كريستيانو رونالدو مع البرتغال

حقق صاروخ ماديرا مع منتخب بلاده ما لم يصل له أي لاعب في العالم من قبل!

أقيم تكريم مصغر للبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، قبل مواجهة منتخب بلاده أمام نظيره الأيسلندي، اليوم الثلاثاء.

رفاق الدون يحلون ضيوفًا على أيسلندا، حاليًا، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

بقيادة صاروخ ماديرا للبرتغال في هذه المباراة، يرفع رصيده لـ200 مباراة دولية، ليكون أول لاعب في التاريخ يصل لهذا العدد من اللقاءات مع منتخب بلاده.

وحرصت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية على تكريم الدون قبل المباراة، مقدمة له شهادة تكريمية مع لوحة رمزية تحمل رقمه القياسي وقميص منتخب بلاده.

يذكر أنه خلال الـ200 مباراة توج الدون مع بلاده بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2016"، ودوري أمم أوروبا 2019.