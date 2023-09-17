الأرقام القياسية تطارده .. سيرخيو راموس يسجل رقمًا تاريخيًا بمشاركته مع إشبيلية

عودة راموس للمشاركة مع إشبيلية منحته رقمًا تاريخيًا في الدوري الإسباني..

جاءت مشاركة المدافع المخضرم سيرخيو راموس مع فريقه الجديد إشبيلية ضد لاس بالماس في الجولة الخامسة من منافسات موسم 2023-2024 في الدوري الإسباني لتمنحه رقمًا قياسيًا تاريخيًا.

راموس عاد إلى إشبيلية في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ليعود بذلك من جديد إلى الفريق الذي شهد بدايته كلاعب محترف في عالم كرة القدم.

الصحفي الإنجليزي ماثيو كلارك، المتخصص في متابعات الدوري الإنجليزي، أكد أن مشاركة راموس أمام لاس بالماس جعلته بالفعل يحطم رقمًا قياسيًا في تاريخ "لا ليجا".

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راموس عاد للعب مع إشبيلية بعد 18 عامًا وشهر من رحيله عن النادي إلى ريال مدريد في أغسطس 2005.

وبذلك، تجاوز راموس الرقم المسجل باسم الحارس المخضرم بيبي رينا، الذي عاد للعب مع فريقه السابق، فياريال، بعد 17 عامًا وسبعة أشهر من رحيله مايو 2005، حيث عاد للعب مع "الغواصات الصفراء" في ديسمبر 2022.