الأرجنتين عقبة .. أربعة أسباب تحسم عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة

عودة ميسي إلى برشلونة تثير الكثير من الجدل..

تزايدت الشائعات والتقارير خلال الساعات القليلة الماضية على إمكانية عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي برشلونة الإسباني، بعد انتهاء موسم نادي إنتر ميامي رسميًا بخسارته أمام سينسيناتي بهدف دون رد فجر الإثنين، وهي الخسارة التي أدت إلى استحالة صعود فريق المدرب تاتا مارتينو إلى تصفيات لقب الدوري الأمريكي.

ورغم أن تاتا مارتينو، مدرب برشلونة السابق، رد سريعًا على تلك التقارير، مؤكدًا أن ذهاب ميسي إلى برشلونة سيكون فقط من أجل النزهة، إلا أن الحديث لم يتوقف.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن نادي برشلونة، ومع كل الاحترام الذي يكنه لميسي، إلا أن أولويته حاليًا هي ضم فيتور روكي مهاجم أتلتيكو بارانينسي في يناير المقبل، وأن استعارة الأرجنتيني ليست فرضية قائمة من الأساس.

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وبالإضافة إلى ذلك، كشفت الصحيفة الإسبانية أن رابطة الدوري الإسباني ستحسب تكلفة عالية للغاية إذا ما أراد برشلونة استعارة ميسي من إنتر ميامي بالنظر إلى راتب قائد "البلوجرانا" السابق، وبالتالي فإن قواعد اللعب المالي النظيف ستمنع عودته.

أما من ناحية ميسي نفسه، فالأمور واضحة بأن العودة إلى برشلونة ليست خيارًا، خاصة وأنه خلال الأربعة أشهر القادمة لن يبتعد بشكل نهائي عن كرة القدم.

وأمام ميسي مباراتين مع إنتر ميامي حتى نهاية الدوري المنتظم في الدوري الأمريكي، بالإضافة إلى أربع مباريات رسمية أخرى مع منتخب الأرجنتين من بينها مباراة في نوفمبر المقبل ضد البرازيل في "ماراكانا" ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وبالتالي يجب على ميسي مواصلة التدريب لاستعادة لياقته.

علاوة على ذلك، يملك إنتر ميامي بالفعل عروضًا للعب مباريات ودية لجعل توقيع ميسي مربحًا أثناء لعب تصفيات اللقب في الدوري الأمريكي، وبعد ذلك سيحصل على إجازة لمدة خمسة أو ستة أسابيع قبل العودة للتحضير للموسم الجديد في يناير 2024.