الأرجنتين ضد بيرو | غاب ليونيل ميسي .. فتألق لاوتارو مارتينيز وتفوق على مارادونا!

منتخب الأرجنتين ينجح في الفوز دون ميسي

توقع البعض أن المنتخب الأرجنتيني دون ليونيل ميسي سيُعاني كثيرًا ولن يستطيع الفوز بسهولة في المباريات، ولكن حدث عكس ذلك في مواجهة بيرو التي أقيمت فجر اليوم الأحد.

ونجحت الأرجنتين في الفوز على بيرو بثنائية سجلها لاوتارو مارتينيز، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا.

وحسم المنتخب الأرجنتيني صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة، بعدما انتصر في جميع مبارياته ضد كندا وتشيلي وبيرو.

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لاوتارو لديكم لا خوف عليكم

على الرغم من المخاوف من غياب ميسي، إلا أن لاوتارو مارتينيز نجح في التخلص على تلك المخاوف ببراعة، حينما سجل هدفي الانتصار.

مارتينيز تعاون بشكل أكثر من مثالي مع زملائه اللاعبين، سواء أليخاندرو جاراناتشو أو أنخيل دي ماريا، وهو ما ساهم بشكل كبير في تغطية غياب ميسي في تلك المواجهة.

وأثبت نجوم المنتخب الأرجنتيني أنهم قادرين على مواجهة أي خصم، بعد المستوى الرائع الذي ظهروا به ضد بيرو، من سيطرة واستحواذ وخلق للفرص رغم غياب نجمهم الأول ميسي.

ويبدو أن غياب ميسي كان له أثر سلبي على أداء لاعبي بيرو، الذين ظهروا بمستوى باهت، لعل أبرز فرصهم كانت في الدقيقة 89 عن طريق فرانكو زانبلاتو الذي لعب رأسية ارتطمت بالقائم وتحولت إلى ركنية.

ولعل أبرز لقطة في المباراة، هي معانقة لاوتارو لميسي بعد تسجيله الهدف، حيث قال مارتينيز: "عانقته لأنه كل شيء بالنسبة لنا".

مارتينيز تفوق على مارادونا

سجل المنتخب الأرجنتيني في بطولة كوبا أمريكا حتى الآن 5 أهداف، منهم 4 أهداف سجلها لاوتارو مارتينيز، في رقم مميز لمهاجم التانجو.

ودخل مارتينيز التاريخ، بعدما نجح في تخطي عدد أهداف الأسطورة دييجو مارادونا بتسجيله 17 هدفًا، في حين أهداف مارادونا هي 15، ليتساوى مع دي ماريا في القائمة التي يتصدرها ميسي بـ57 هدفًا.