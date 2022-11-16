الأرجنتين تكتسح الإمارات قبل السعودية؟ لا تخافوا ولا تحذروا

الأخضر السعودي هو المستفيد الأكبر من هزيمة الإمارات أمام الأرجنتين

"منتخب السعودية وش راح يسوي فيه رفقاء ميسي؟"، وغيرها من التعليقات التي صاحبت انتصار الأرجنتين على الإمارات بخماسية دون رد، قبل مواجهة الأخضر في كأس العالم من جانب الجماهير، ولكن الأمر ليس كذلك!

انتصار كبير حققه منتخب الأرجنتين على حساب الإمارات، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة السعودية، جعلت البعض يتخيل أن التانجو سيكرره على الأقل أمام الأخضر.

ولكن الحقيقة أن هذا الانتصار جاء لمصلحة المنتخب السعودي بشتى الطرق، قبل المواجهة المنتظرة بينهما مساء الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري.

اعتقاد خاطئ للأرجنتين

خاض منتخب الأرجنتين مواجهة الإمارات الودية، والهدف هو الاستعداد لمواجهة المنتخب السعودي فقط، فأصبح لدى اللاعبين اعتقاد أن المستوى متقارب بين المنتخبين.

وبعدما لعبوا مباراتهم أمام الإمارات، وجد لاعبي الأرجنتين الأبيض لا يمتلك أي خبرات، نظرًا لاعتماد المدرب رودلفو أروابارينا المدير الفني للإمارات على عناصر شابة، يعتمد عليها لبناء جيل جديد.

وإذا قمت بالمقارنة بين مستوى منتخبي الإمارات والسعودية خلال الوقت الحالي، ستجد الكفة تميل بشكل كبير نحو الأخضر، الذي يمتلك عناصر تتفوق على جميع عناصر الأبيض.

فوز تاريخي على الإمارات 5️⃣



منتخب الأرجنتين ينهي استعداداته لكأس العالم🔥



المباراة القادمة أمام منتخبنا. 🇸🇦#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/BWkvdgEGES — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) November 16, 2022

لاعبو المنتخب الأرجنتين سيلعبون مباراتهم أمام السعودية، وهم يعتقدون أنهم في نفس مستوى المنتخب الإماراتي، ولذلك هذه النقطة ستكون في صالح الأخضر.

استعداد مضاعف للاعبي السعودية

وفي الجانب الآخر، بالتأكيد شاهد لاعبي المنتخب السعودي مباراة الأرجنتين أمام الإمارات، ووجدوا شراسة كبيرة من جانب لاعبي التانجو.

لاعبو الأخضر سيضاعفون تركيزهم في تلك المباراة، لكي لا يحدث ما حدث للمنتخب الإماراتي، بل سيلعبون من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قد تكون حديث العالم.

عذراً ليونيل ميسي، محمد نور فعلها أفضل 😉



تمريرة حاسمة من ركلة جزاء 🎯



الذهب لا يصدأ 👌pic.twitter.com/w0DJEaTjN8 — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) November 16, 2022

الاستعداد سيتضاعف من جانب لاعبي الأخضر، الذين سيريدون إظهار كافة إمكانياتهم أمام منتخب ضمن المنتخبات المرشحة للتتويج بكأس العالم قطر 2022.

ولذلك فوز الأرجنتين على الإمارات بخماسية، نتيجة مفيدة جدًا للمنتخب السعودي، قبل اللقاء الذي سيجمعه بالتانجو في افتتاح مشواره بالمونديال.