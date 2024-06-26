الأرجنتين تختار طريقًا آمنًا لميسي .. قرار عاجل لحماية الأسطورة بعد صدمة تشيلي

ليونيل خلع قلوب عشاق التانجو بسقوطه في كوبا أمريكا

أثار النجم الأسطوري ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، التكهنات حول إمكانية لحاقه بمباراة بيرو، المقررة الأحد المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا 2024.

واستهل منتخب الأرجنتين حملته في الدفاع عن لقبه القاري، بالفوز على كندا (2-0) وتشيلي (1-0) في الجولتين الأولى والثانية، ليضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي، حيث يتصدر المجموعة الأولى بـ6 نقاط متقدمًا على كندا الوصيف بـ3 نقاط.

وحبس ميسي أنفاس مشجعي الأرجنتين خلال الشوط الأول من مباراة تشيلي، بعدما سقط على الأرض إثر تدخل عنيف من أحد لاعبي المنافس، قبل أن يتلقى العلاج ويعود للمستطيل الأخضر ويكمل المباراة حتى النهاية.

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وتحدث ميسي في تصريحاته للصحفيين عقب المباراة، قائلًا: "آمل ألا يكون الأمر خطيرًا. الإصابة تزعجني بعض الشيء، لكنني تمكنت من إكمال المباراة".

وأضاف ليو: "كان من الصعب بالنسبة لي أن أتحرك بحرية، غدًا سأخضع لفحوصات طبية وسنرى ما أشعر به".

وكشفت شبكة "TYC"، أن ميسي من المحتمل أن يغيب عن التدريبات خلال 8 أيام مقبلة من أجل العلاج والتخلص من هذه الآلام، وسيحسم الجهاز الطبي لمنتخب الأرجنتين القرار بشكل نهائي في الساعات المقبلة.

وأشارت إلى أن تأهل منتخب الأرجنتين إلى ربع النهائي على قمة المجموعة، سيجعل القرار أسهل بالنسبة للجهاز الفني، حيث سيقرر إراحة ميسي خلال مباراة بيرو المقبلة والتي ستكون بمثابة تحصيل حاصل، على أن يلحق بمباراة الفريق التالية في ربع النهائي والتي لم يتحدد طرفها الثاني.

ويخوض منتخب الأرجنتين مباراته في الدور ربع النهائي أمام وصيف المجموعة الثانية التي تضم منتخبات (المكسيك، فنزويلا، الإكوادور، جامايكا)، يوم 5 يوليو المقبل على ملعب إن آر جاي.