الأرجنتين تتنفس الصعداء ويوفنتوس يعاني.. دي ماريا يلحق بكأس العالم

مصائب قوم عند قوم فوائد!

إضافة إلى الهزيمة المدوية ووضع قدم خارج دوري أبطال أوروبا ونقلها إلى الدوري الأوروبي ربما، تأثر يوفنتوس بشكل كبير بشيء آخر خلال مباراته ضد مكابي في الجولة المنصرمة من دوري أبطال أوروبا، وهو إصابة نجمه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

كان هذا بعد 24 دقيقة من المباراة التي اضطر دي ماريا للخروج منها، وإثارة الجدل بشكل أكبر حول موقفه من كأس العالم قطر 2022.

لكن بيان يوفنتوس الرسمي حول الإصابة والذي صدر اليوم الخميس، أتى ليصب الماء على نيران الأرجنتين حيال الأمر، دي ماريا سيلحق بطولة كأس العالم بشكل اعتيادي.

أصدر يوفنتوس بيانًا تضمن الآتي:-

"الفحوصات التي خضع لها أنخيل دي ماريا هذا الصباح في مراكز يوفنتوس الطبية كشفت عن إصابة طفيفة في أوتار الفخذ الأيمن، وسوف يستغرق حوالي 20 يومًا من أجل التعافي الكامل".

مصائب قوم عند قوم فوائد

لكن إذا كانت الأنباء جيدة بالنسبة لمعسكر الأرجنتين، فإنها ليست كذلك بالنسبة ليوفنتوس، ذلك لأن الدولي الأرجنتيني سيغيب عن مباريات هامة في مشوار البيانكونيري.

دي ماريا لن يلحق بمباراتي تورينو وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، وكذلك لن يلحق بمباراتي بنفيكا وبي إس جي في دوري أبطال أوروبا.