الأرجنتيني يداعب أحلام الجمهور .. ليونيل ميسي يصل إلى برشلونة

ليونيل ميسي يصل برشلونة مع عائلته

وصل الأرجنتني ليونيل ميسي إلى برشلونة بعدما قاد فريقه باريس سان جيرمان للفوز على ليل بالدوري الفرنسي 4-3.

والتُقط فيديو لوصول عائلة ميسي إلى كتالونيا وهو الظهور الأول له ببرشلونة منذ تتويجه بكأس العالم مع بلاده في قطر نهاية 2022.

ومنح كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان للاعبه ليونيل ميسي إجازة يومين، ومن المتوقع عودته يوم الأربعاء للاستعداد لمواجهة مارسيليا يوم الأحد بعد مواجهة عاصفة بينهما في الكأس أطاحت بنادي العاصمة خارج البطولة.

عودة ليو إلى برشلونة التي قضى فيها أفضل أيامه الكروية وغادرها وهو الهداف التاريخي لبرشلونة ربما ستثير التكهنات خاصة بعد أسبوع من زيارة والده للمدينة.

وينتهي عقد ميسي مع باريس بنهاية الموسم الحالي ولم يجدد تعاقده بعد أو يعلن عن وجهته المقبلة. مع تقارير عن رغبة ناديه الحالي في استمراره مع توقعات بعقد جلسة ثانية بين النادي ووالده ووكيله خورخي.