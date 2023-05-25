الأخوان هيرنانديز يحسمان انتقال نجم بايرن إلى ريال مدريد!

سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ستكون متشابكة؛ الكل مصائره مرتبطة

قد تشهد سوق الانتقالات الصيفية المقبلة حربًا "عالمية" خفية بين ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي برعاية ميلان الإيطالي على شقيقين فرنسيين وآخر كندي من أصول إفريقية.

ويستهدف بايرن ميونخ وفقًا لتوتو ميركاتو التعاقد مع ظهير ميلان الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز، الذي قد يقتنع باللعب للنادي البافاري الذي يلعب له شقيقه لوكاس.

لكن صحيفة ليكيب الفرنسية تقول إن بطل الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان، لديه خطة أخرى باستهداف ضم لوكاس الذي ينتهي تعاقده مع بايرن نهاية الموسم المقبل، وبالتالي سيكون ثيو بديل لشقيقه قلب الدفاع الفرنسي الذي يلعب كذلك في مركز الظهير الأيسر.

رغبة بايرن ومدربهم توماس توخيل في التعاقد مع ثيو تأتي لتأمين أنفسهم مع زيادة الأخبار عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع ظهير بايرن، الكندي ألفونسو ديفيس رغم أن النادي الإسباني دعم خط دفاعه بفران جارسيا لاعب رايو فاييكانو ولاعب ريال مدريد السابق.

وينتهي عقد ألفونسو، 22 سنة، مع بايرن في صيف 2025، لكن اللاعب ربما يبحث عن مكان جديد لمواجهة الاكتئاب الذي يعاني منه ووصف نفسه بالفاشل الوحيد.

أما ثيو فجدد تعاقده مع ميلان السنة الماضية ليستمر حتى صيف 2026 وبالتالي سيكون الروسونيري في الموقف الأقوى ربما وستتوقف خطط الجميع على وافقته أو رفضه.