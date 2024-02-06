بالأخلاق تفوز على كوريا الجنوبية يا مانشيني .. و"ميسي الأردن" حل الهلال والاتحاد من مساومات محمد صلاح

منتخب الأردن يكتب التاريخ أمام كوريا الجنوبية..

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ليلة تاريخية عاشها الأردن والوطن العربي بالكامل، اليوم الثلاثاء؛ بعد التأهل لأول مرة، إلى نهائي كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية على أراضيها، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

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التأهل التاريخي للمنتخب الأردني؛ جاء بعد الفوز المستحق على كوريا الجنوبية، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة الأولى من نصف النهائي، في انتظار الفائز من لقاء قطر وإيران.

هذا الإنجاز يُمكن تلخيصه في 3 نقاط؛ هم: "هدوء المدرب الحسين عموتة، والروح القتالية لجميع لاعبي النشامى، بالإضافة إلى الثنائية الهجومية الساحرة التي تجمع بين موسى التعمري ويزن النعيمات".

عموتة التي تعرض للسخرية من الأردنيين، قبل البطولة الآسيوية الكبرى، مع وصفه بـ"أفشل مدرب في تاريخ النشامى"، تعامل مع هذه الضجة بهدوء تام وبأخلاق الفرسان، على عكس ما حدث على سبيل المثال، مع الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية.

مانشيني أثار الجدل قبل وأثناء البطولة الآسيوية؛ ما أثر على المنتخب السعودي، الذي كان قادرًا للوصول بعيدًا في هذه النسخة، خاصة مع تذبذب مستوى الفرق الكبرى، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، بل أنه خسر أمام الأخير، في دور ثم النهائي.

أما عموتة كان في كل مرة يتم سؤاله عن السخرية والانتقادات التي يتعرض لها، كان يطالب بالهدوء والتركيز على الجوانب الفنية؛ وهو ما وفر أجواء ساعدته على النجاح وكتابة التاريخ.

على الهلال والاتحاد نسيان محمد صلاح..

وعلى جانب آخر.. لفت التعمري أو "ميسي الأردن" كما يُلقب، الأنظار طوال البطولة الآسيوية، وتحديدًا أمام منتخب كوريا الجنوبية؛ حيث صنع الهدف الأول وسجل الثاني.

وأصبح موسى خلال النسخة الحالية، أكثر لاعب أردني مساهمة في الأهداف، بتاريخ بطولة كأس أمم آسيا؛ حيث سجل 4 وصنع 3 آخرين.

اسم التعمري ارتبط لأشهر طويلة، بالانتقال إلى الملاعب السعودية؛ وبالتحديد إلى عملاق الرياض الهلال، أو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وما يقدّمه النجم الأردني مع منتخب بلاده وفريقه الفرنسي مونبيلييه؛ قد يجعل الهلال والاتحاد، يتمسكان بالتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وفي الوقت الذي تتجه فيه كل الأنظار إلى صرع الزعيم والعميد، على الفرعون المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، قد يكون التعمري هو مفاجأة أحدهما، في الموسم الرياضي الجديد.

التعمري يلعب في نفس مركز صلاح، وأثبت أنه قادر على تقديم نفس الإفادة الفنية؛ بل أنه يتميز بصغر السن "26 عامًا"، وأنه أقل تكلفة مالية؛ لذلك ليس من المستغرب أن نجد الهلال والاتحاد، يتجهان إليه بدلًا من النجم المصري.

المثير في الأمر أساسًا.. أن ليفربول وضع النجم الأردني؛ كأحد الأسماء المرشحة للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم، حال رحيل صلاح إلى الملاعب السعودية؛ وفقًا لشبكة "Anfield Watch".

جدير بالذكر أن صفقة محمد صلاح قد تشهد العديد من المساومات المالية، المبالغ فيها، مثلما حدث في صيف 2023؛ عندما وصلت قيمة العروض السعودية إلى 215 مليون يورو.

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