الأخدود يُوضح حقيقة سعيه لضم عمر السومة من الأهلي

مستقبل المهاجم السوري لم يُحسم بعد

ارتبط السوري عمر السومة مهاجم الأهلي مؤخرًا بالانتقال لنادي الأخدود الناشط في دوري يلو والذي ضمن رسميًا صعوده إلى دوري روشن الموسم القادم.

السومة الذي قضى الموسم الماضي معارًا مع العربي القطري مازال يعيش وضعًا ضبابيًا بشأن مستقبله، ويتواجد اللاعب في جدة حاليًا للجلوس مع مسؤولي الأهلي لحسم هذا الملف قبل بدء استعدادات الأندية الصيفية للموسم الجديد.

حسن مرزوق الرئيس التنفيذي ومشرف كرة القدم في الأخدود نفى تمامًا لصحيفة الشرق الأوسط صحة الأخبار التي تتحدث عن سعي النادي لضم السومة، مشيرًا إلى أنهم لم ولن يتحدثوا مع الأهلي بهذا الشأن أبدًا.

العربي كان قد تقدم بعرض قيمته 1.5 مليون دولار لضم السومة لكن الأهلي رفض وطلب الحصول على 2.5 مليون دولار، ومازالت المفاوضات جارية بين الطرفين خاصة مع ترحيب السومة البقاء في قطر وعدم رغبة الفريق الجداوي عودته للفريق في ظل بقاء موسم واحد فقط في عقده.

يُشار إلى أن السومة بدأ مغامرته مع الأهلي بانضمامه إليه من القادسية الكويتي عام 2014 وقد تُوج معه بالدوري السعودي وأصبح الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي برصيد 144 هدفًا.