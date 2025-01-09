لقطة طريفة .. مدرب الأخدود يقتحم "أرضية الملعب" لإنقاذ لاعبه بعد مشادة مع نجم النصر

المدرب قام بما لم يفعله حكم المباراة..

شهدت الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول بمباراة النصر والأخدود، على أرضية ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، مساء اليوم الخميس؛ "لقطة طريفة" بطلها المدير الفني الكرواتي ستيبان توماس.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

النصر يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود - حاليًا -، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مدرب الأخدود توماس دخل أرضية الملعب، لـ"فك" اشتباك لاعبه سافيور جودوين مع محمد سيماكان، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

GOAL

جودوين وسيماكان سقطا على أرضية الملعب، في لعبة مشتركة، وسط بعض المناوشات بينهما؛ قبل أن ينهض لاعب الأخدود، حيث كاد أن يعتدي على مدافع الفريق النصراوي.

هُنا ومع غياب حكم الساحة ماريو إسكوبار؛ تدخل ستيبان توماس بنفسه وقام بإبعاد لاعبه، حتى لا يتطور الأمر أكثر، ويحصل على كارت أصفر أو حتى طرد.

تصرف توماس "الطريف"، قابله الحكم الرابع بالدخول هو الآخر إلى أرضية الملعب؛ من أجل محاولة إخراج مدرب الأخدود من المستطيل الأخضر، حيث لا يحق له التواجد في هذا المكان، أثناء مجريات المباراة.

جدير بالذكر أنه قبل الجولة 14؛ يحتل النصر "المركز الرابع" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 25 نقطة؛ وبفارق 13 نقطة عن نادي الأخدود "الرابع عشر".