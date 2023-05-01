الأخبار السعيدة تتوالى .. الأهلي يستعيد مهاجمه قبل مواجهة هجر

تامر أبو سيدو
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الأهلي يُواجه هجر الأربعاء القادم في الإحساء

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توالت الأخبار السعيدة في الأهلي قبل المواجهة المرتقبة أمام هجر ضمن الجولة الـ30 من دوري يلو السعودي والتي قد تشهد رسميًا عودته إلى دوري روشن.

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الجهاز الطبي للأهلي كان قد منح المدافع علي مجرشي الضوء الأخضر يوم أمس لدخول التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين، وسيخضع اللاعب لبرنامج بدني مكثف لإعداده للعب في المباريات الأخيرة من الموسم وقد يتواجد بديلًا أمام هجر.

الخبر السعيد الجديد هو جاهزية المهاجم هيثم عسيري للعب أمام هجر بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي أجبرته على مغادرة الملعب مبكرًا خلال مواجهة الساحل في الجولة الأخيرة من دوري يلو.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن اللاعب سيدخل التدريبات الجماعية بعد تخطيه الاختبارات الطبية والبدنية، وسيُغادر ضمن البعثة الأهلاوية إلى الإحساء لكن يبقى أمر لعبه أساسيًا أو بديلًا بيد المدرب بيتسو موسيماني.

يُشار إلى أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب دوري يلو السعودي حاليًا برصيد 62 نقطة بجانب الأخدود، وقد بات بحاجة إلى 3 نقاط فقط لحسم تأهله رسميًا إلى دوري روشن.

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