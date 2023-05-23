الأحلام ممكنة .. طريق وحيد أمام ليفربول للتأهل إلى دوري الأبطال الموسم القادم

هل تحدث المعجزة؟

مسيرة مبهرة قام بها فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي بالفوز في 7 مباريات متتالية، ولكنها انتهت بشكل صادم يوم السبت الماضي بالتعادل مع أستون فيلا 1/1.

النتيجة المحبطة لفريق المدرب يورجن كلوب، تجعل الأمور معلقة من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بخيط رفيع للغاية، بتواجد الريدز بالمركز الخامس بـ66 نقطة، مقابل 69 لمانشستر يونايتد و70 لنيوكاسل، مع تبقي مباراة واحدة لليفربول ونيوكاسل ومباراتين ليونايتد.

نيوكاسل ضمن بالفعل التأهل للأبطال، ولكن مانشستر يونايتد لديه مهمة صعبة باللعب ضد تشيلسي على أرضه يوم الخميس القادم بالإضافة لمواجهة أخرى ضد فولهام.

ليفربول بحاجة إلى تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة له ضد ساوثامبتون، مع سقوط مانشستر ضد تشيلسي وكذلك فولهام، حيث يتساوى وقتها ليفربول مع يونايتد بالنقاط ولكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الريدز.

يذكر أن يورجن كلوب خرج بعد مباراة أستون فيلا الأخيرة، ليؤكد أنه قد رضخ لحقيقة إمكانية لعب فريقه بالدوري الأوروبي الموسم القادم، لتكون المرة الأولى منذ موسم 2015/2016.