الأحزاب تظهر .. لاعبو برشلونة وريال مدريد يتسببون في أزمة بمنتخب إسبانيا!

تسبب لاعبي برشلونة وريال مدريد، في حدوث أزمة داخل منتخب إسبانيا، أثناء تدريب الماتادور، استعدادًا لتصفيات يورو 2024.
وفاز برشلونة بمباراة الكلاسيكو الأخيرة الأحد الماضي، 2-1، ضمن مواجهات الجولة ال26 من الدوري الإسباني، بكامب نو.
ورصد برنامج التشرنجيتو الإسباني، لقطات مثيرة للجدل، داخل تدريبات المنتخب الإسباني، ظهر فيها لاعبي ريال مدريد وبرشلونة مفترقين في مجموعات مختلفة.
فتواجد لاعبي ريال مدريد، ناتشو وداني كارفخال، في مجموعة أخرى، عن التي يتواجد فيها لاعبي برشلونة، بابلو جافي، وأليخاندرو بالدي.
وقال جوسيب بيدرول مقدم البرنامج عن تلك اللقطة:" يبدو أن لاعبي برشلونة وريال مدريد، لم يتجاوزوا أحداث الكلاسيكو بعد، رغم انضمامهم للتدريبات الجماعية بالمنتخب".
ويستعد المنتخب الإسباني لمواجهة نظيره النرويجي، في ال 25 من مارس الجاري، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة ليورو 2024.
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