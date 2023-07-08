الأحداث تتسارع.. انقسام عنيف في غرفة ملابس باريس سان جيرمان بسبب تصريحات مبابي!

الأمور تمضي من سيئ لأسوأ بين الطرفين

الأحداث تأخذ مسارات متسارعة فيما يتعلق بالعلاقة بين كيليان مبابي وناديه باريس سان جيرمان، خصوصًا بعد التصريحات الأخيرة له سواء حول وضعيته الحالية في "بي إس جي" أو حول مستقبله في الفريق العاصمي.

شبكة "آر إم سي" الفرنسية، أفادت بأن هناك استياء داخل غرفة ملابس باريس سان جيرمان من تصريحات مبابي الأخيرة والتي قال فيها: "حقيقة لا أعرف ما يحتاجه الفريق ليفوز بدوري أبطال أوروبا، شخصيًا أفعل كل ما عليّ وأتوج بالألقاب الفردية في فرنسا، هذا السؤال ليس لي".

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المصدر ذاته أفاد بأن 6 من لاعبي باريس سان جيرمان أبدوا استياءهم بشدة لناصر الخليفي مالك ورئيس باريس سان جيرمان بسبب تصريحات مبابي، مشيرة إلى أن الأمر أحدث ما يشبه الانقسام بين أروقة الفريق الباريسي.

الشبكة أفادت بأن اثنين من هؤلاء اللاعبين الستة هما من بين صفقات الفريق في الصيف الجاري، وهنا تتوجه الأنظار بشكل كبير إلى الثنائي ماركو أسينسيو وميلان شكرينيار صاحبي الخبرة الكبيرة في التجارب السابقة، لأن كلًا من هوجو إيكيتيكي ومانويل أوجارتي حديثا السن ولا يمتلكان السطوة الكافية في الكرة العالمية لنقد مبابي.