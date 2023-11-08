الأجواء تتغير 180 درجة .. هل يأتي قطار ريال مدريد لكليان مبابي في صيف 2024؟

ما الجديد هذه المرة؟

حدد نادي ريال مدريد قراره النهائي بشأن التعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، خلال الصيف المقبل.

ريال مدريد أصدر بيانًا رسميًا منذ عدة أيام ينفي وجود أي مفاوضات لأجل الحصول على خدمات مبابي، وأنّ النادي الملكي لا يفكر في لاعب بفريق آخر في الوقت الراهن.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى وجود بند في عقد مبابي يسمح له بالرحيل عن باريس سان جيرمان في صيف 2024 وهو ما فتح الباب للتكهنات بانضمامه إلى صفوف ريال مدريد.

لكن إذاعة كادينا سير نفت في تقرير لها وجود أي خطة من ريال مدريد بغية الحصول على خدمات كيليان مبابي في صيف 2024.

وأوضحت أنّ النادي في الوقت الراهن مستبعد تمامًا فكرة جلب اللاعب خلال الصيف المقبل ولن يحاول الدخول في أي مفاوضات لأجله.

ريال مدريد يحاول ضم مبابي منذ صيف 2017 حينما كان لاعبًا في موناكو ولكنّه وقتها رحل إلى باريس سان جيرمان.

كما كان قريبًا في 2022 من التوقيع مع الملكي بعد اقتراب نهاية عقده رفقه باريس سان جيرمان، لكنّه فاجئ الجميع ومدد عقده.

وفي الصيف الماضي، تغيب عن الفترة التحضيرية للفريق ودخل في أزمة مع ناصر الخليفي، لكن سرعان من انتهى الأمر وعاد اللاعب للمشاركة دون مشكلة.