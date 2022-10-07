الأب والابن يسجلان لنفس النادي .. حدث فريد في تاريخ فالنسيا

حقق فالنسيا الفوز على نظيره ريال أوساسونا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

جاء هذا الفوز بشكل مميز للغاية، ليس لأن الخفافيش خطفوا الفوز الأول لهم بعد فترة التوقف الدولي، لكن بسبب من سجل الهدف الأول.

حيث جاء هدف الافتتاح عن طريق جاستن كلويفرت لاعب روما المعار لصفوفهم في الصيف الماضي والذي يرتدي قميص الفريق بعد سنوات من قيام والده بنفس الأمر.

وكان باتريك كلويفرت قد لعب في إسبانيا لصالح برشلونة، قبل أن ينتقل إلى نيوكاسل الإنجليزي ويعود بعدها بعام واحد فقط إلى فالنسيا ويمضي عام واحد بقميص الخفافيش.

رفقة فالنسيا لعب كلويفرت الأب 16 مباراة في كافة البطولات، وسجل هدفين وصنع مثلهما وكان هدفه الوحيد في الدوري الإسباني ضد ريال سرقسطة.

وبهذا الهدف الذي سجله كلويفرت الابن في شباك ريال أوساسونا يصبح الثنائي باتريك وجاستن هما أول ابن ونجله يسجلان بقميص فالنسيا عبر التاريخ.

جدير بالذكر أن عقد جاستن في فالنسيا يمتد لنهاية الموسم، ولديه شقيقه شاين كلويفرت الذي يلعب في صفوف ناشئي برشلونة.