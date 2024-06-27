"الآن يمكنه التركيز في اليورو" .. لامين يامال يتلقى نبأ سعيدًا بمعسكر إسبانيا

اللاعب الشاب اتصل والدته وأبلغها بالنبأ السار

تلقى لامين يامال، لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، أنباء سعيدة أثناء تواجده في معسكر "لاورخا"، حيث يشارك في بطولة الأمم الأوروبية.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى دور الـ16 من اليورو على رأس المجموعة الثانية، ليضرب موعدًا مع جورجيا، الأحد المقبل.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن لامين يامال صاحب الـ16 عامًا، تمكن من اجتياز عامه الرابع في مرحلته الدراسية الثانوية، وأصبح متفرغًا تمامًا لكرة القدم، حيث تم إبلاغه بالنتيجة أثناء انتظامه في معسكر منتخب إسبانيا.

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وكان يامال قد حرص على اصطحاب أدواته الدراسية في معسكر "لاروخا" استعدادًا لليورو، حيث كان يذاكر دروسه بالتزامن مع التدريبات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أول شيء فعله النجم الإسباني من أصول مغربية، هو الاتصال بوالدته وإخبارها بهذا الخبر السعيد، مؤكدة أنه الآن يمكنه التركيز بنسبة 100% على مباريات فريقه في اليورو.

وكان منتخب إسبانيا أفضل الفرق التي تأهلت لثمن نهائي "يورو 2024"، بـ3 انتصارات حققها على حساب كرواتيا (3-0)، إيطاليا وألبانيا بنفس النتيجة (1-0)، حيث لم تستقبل شباكه أي هدف وتصدر المجموعة الثانية.