كل ما تريد معرفته عن كأس السوبر المصري 2021 موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، القنوات الناقلة، الملعب والأبطال التاريخيين للمسابقة..

في إعادة لنهائي كأس مصر الموسم الماضي، يواجه الأهلي طلائع الجيش في كأس السوبر المصري غدًا الثلاثاء 21 سبتمبر 2021.

سيخوض المارد الأحمر السوبر المصري بعد أن جمع ثنائية الدوري المصري والكأس الموسم الماضي، وهو ما وضع الجيش في مواجهته بعد حصوله على وصيف الكأس.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة وأكثر.

ما هي صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

ما هو موعد مباراة الأهلي والجيش في كأس السوبر المصري؟

كما سبق الذكر، موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في كأس السوبر المصري هو يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش؟

تذاع مباريات البطولات المصرية المختلفة على قناة أون تايم سبورتس حصريًا، وستتمكن من مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المصري عبر شاشتها.

وإذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فما عليك إلا متابعتها عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها جول.

أين تقام مباراة كأس السوبر المصري؟

كان من المقرر في البداية أن تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المصري على ستاد القاهرة الدولي، لكن تغير ملعب المباراة.

ستقام المباراة في ستاد برج العرب بالإسكندرية، والذي استضاف من قبل عدد من المباريات الحاسمة للأندية المصرية ومنتخب مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الأستاد الأهلي - طلائع الجيش الثلاثاء 21 سبتمبر 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية ON TIME SPORT ستاد برج العرب

ما هو موقف صفقات الأهلي الجديدة من السوبر المصري؟

كان هذا الأمر مثارًا للجدل قبل إعلان بيتسو موسيماني قائمة الأهلي للسوبر المصري، والذي اشتملت على معظم صفقات الأهلي الجديدة.

إليكم قائمة فريقنا استعدادا لمباراة كأس السوبر المصري 🦅 pic.twitter.com/rcWI88yR2i — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 16, 2021

ضم الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2021 بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وحسام حسن وكريم فؤاد ومصطفى البدري.

تتواجد هذه الأسماء في قائمة الأهلي لكأس السوبر المصري، باستثناء نجم برايتون السابق الذي تعرض للإصابة، ومصطفى البدري الذي رحل إلى نادي فيوتشر على سبيل الإعارة.

من هو أكثر فريق فاز بكأس السوبر المصري؟

بدأت المنافسة على كأس السوبر المصري في عام 2001 وفاز بنسختيه الأولى والثانية الزمالك الذي كان في أوج تألقه في هذه الفترة، أما الأهلي فقد حقق لقبه الأول في 2003 وواصل الزحف حتى أصبح البطل التاريخي للبطولة برصيد 11 لقبًا.