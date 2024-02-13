بعد الانقلاب الصيني ضده .. السعودية قد تحتضن ليونيل ميسي من جديد!

مفاجأة سعودية محتملة لليونيل ميسي..

بعد قدومه مع إنتر ميامي الأمريكي منذ أيام.. قد تستضيف المملكة العربية السعودية مجددًا، الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وذلك في الفترة القليلة القادمة.

ميسي خسر مع فريقه إنتر ميامي، بثلاثة أهداف مقابل أربعة أمام الهلال، قبل السقوط بسداسية نظيفة ضد النصر؛ ضمن منافسات كأس "موسم الرياض"، على أرضية ملعب "المملكة أرينا" - معقل الزعيم الجديد -.

ووفقًا للإعلامي جاستون إيدول، يرغب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، في الحفاظ على أجندة المنتخب الوطني في شهر مارس القادم؛ وذلك باللعب أمام نيجيريا وكوتِ ديفوار.

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إيدول كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن أن المملكة العربية السعودية أو قطر، قد تستضيف إحداهما مباراتي الأرجنتين أمام نيجيريا وكوتِ ديفوار، بدلًا من الصين.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، خيارًا آخر لاستضافة مباراة المنتخب الأرجنتيني، ضد عملاقي إفريقيا، في شهر مارس القادم.

الأرجنتين كانت من المقرر أن تلعب ضد نيجيريا وكوتِ ديفوار في الصين، خلال فترة التوقف القادمة "مارس 2024"، قبل أن ترفض الحكومة الصينية، استضافة أبطال العالم، على خلفية أزمة ميسي الأخيرة.

ميسي أثار غضب الجماهير الصينية، عندما ظل على مقاعد البدلاء، خلال مباراة فريقه إنتر ميامي أمام منتخب نجوم دوري هونج كونج، في بداية فبراير الحالي، بداعي الإصابة؛ على الرغم من وجود بند يلزمه بالمشاركة.

وما زاد من هذا الغضب؛ أن الأسطورة الأرجنتينية شارك بعدها بأيام قليلة، ولمدة 30 دقيقة، في مباراة إنتر ميامي أمام فيسيل كوبي الياباني؛ لتقرر الحكومة الصينية، عدم استقبال التانجو في جولته خلال شهر مارس القادم.