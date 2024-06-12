الانفراجة تعقدت من جديد .. أزمة تهدد انتقال تشيزني إلى النصر

الحارس البولندي وافق ولكن..

بعدما استبشر جمهور النصر السعودي خيرًا باقتراب الحارس البولندي فويتشيك تشيزني من الانتقال للعالمي في الميركاتو الصيفي الحالي، تعقدت الأمور من جديد.

قبل أيام تحدث الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو عن انفتاح نادي يوفنتوس الإيطالي على رحيل حارسه، وأكدت تقارير أخرى رفع النادي السعودي لعرضه ليصل لـ20 مليون يورو سنويًا وهو ما وافق عليه البولندي رغم رفضه من قبل الانتقال للسعودية بشكل عام.

لكن رومانو أكد أن الصفقة تعقدت خلال الساعات الماضية..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فابريتسيو أوضح أن خلافًا وقع بين الناديين يضع الصفقة حاليًا في خطر، موضحًا أن هذا حدث رغم أن تشيزني في وضع الاستعداد بالفعل لإتمام الصفقة.

يذكر أن تشيزني خاض 35 مباراة مع يوفنتوس في الموسم المنقضي، استقبل خلالها 30 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة من 15 لقاء.