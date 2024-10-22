"الانفجار بتر أصابعه" .. قنبلة "كوبرا 6" تحول احتفالية لاعب بلجيكي إلى كابوس مفزع!

واقعة مؤسفة في الدوري البلجيكي

تحولت احتفالات فريق مينين فابيو، بالفوز على ضيفه زيليبيكي (4-0) في دوري الدرجة الرابعة الإقليمية ببلجيكا، أمس الإثنين، إلى كارثة بعدما تعرض اللاعب فابيو سكيافينو، لحادث مروع بسبب تصرف طائش من أحد المشجعين.

وفقد فابيو، إصبعًا بينما بُتر إصبعين آخرين جزئيًا، بسبب انفجار مقذوفة نارية من أحد المشجعين في المدرجات، أثناء محاولته إبعادها عن أرضية الملعب.

ووفقًا لقناة "في آر تي نيوز"، فإن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي كان يحتفل بعيد ميلاده وسجل هدفين في فوز كيه إس سي تي مينين، التقط المقذوفة لإزالتها من الملعب، ظنًا منه أنها مجرد قنبلة دخان، لكنها انفجرت في يده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت القناة إلى أن اللاعب البلجيكي تلقى إسعافات فورية في أرض الملعب، لكن الدماء غطت المكان ونقل للعناية المركزة في المستشفى، حيث قال: "عندما انقشع الدخان، رأيت أن جزءًا من أصابعي قد اختفى".

وأوضح ماتيو فيرهوست، رئيس فريق زيليبيكي المحلي: "أطلق الحكم صافرته ثم تم إلقاء نوع من القنابل اليدوية على أرض الملعب. في البداية اعتقد الجميع أنها قنبلة دخان، لكن بعد ذلك اتضح أنها في الواقع قنبلة (كوبرا 6)، وهي مادة ألعاب نارية ثقيلة بقوة قنبلة يدوية ومحظورة في بلدنا".

في نفس السياق، أصدر نادي مينين، بيانًا قال فيه: "نعرب عن أسفنا العميق لهذه الحادثة وننأى بأنفسنا عن الشخص المعني، إنه غير معروف لنادينا، لكن تم التعرف عليه".

وأضاف: "سيتخذ نادي كيه إس سي تي مينين إجراءات مدنية في هذه القضية من خلال الشرطة.. سيقدم النادي التعاون اللازم في التحقيق الذي ستجريه الشرطة والاتحاد البلجيكي لكرة القدم".واعتقلت الشرطة البلجيكية، المشجع المتورط في هذا الحادث والبالغ من العمر 21 عامًا من ويفيلجيم، للاستجواب ثم أطلقت سراحه لاحقًا.