الانضمام لتشافي في تدريب برشلونة؟ إنييستا يكشف موقفه الحالي

هل ينضم إنييستا لتشافي من جديد؟

يعتقد نجم برشلونة السابق أندريس إنييستا أنه من الصعب أن يتواجد في الطاقم الفني لتدريب النادي الكتالوني رفقة زميله السابق تشافي هيرنانديز.

شكل إنييستا ثلاثية قوية داخل أرض الملعب رفقة تشافي وسيرجيو بوسكيتس في السابق، حينما لعب مع البلوجرانا، لكن يبدو أنه يستبعد التواجد مع المدرب الحالي لبرشلونة.

إذ سئل في حوار أجراه مع صحيفة "ماركا" حول إمكانية الانضمام لفريق تشافي، وعن ذلك قال: "إنه أمر صعب للغاية، يتخيل الناس ذلك لأنهم رأونا كلاعبين وكنا سعداء للغاية، ستكون جيدة جدًا وستكون لطيفة جدًا، لكنها معقدة للغاية".

وواصل: "إنه مدرب الآن وأنا ما زلت لاعب كرة قدم وليس لدي حتى لقب مدرب، إنه وضع يصعب حدوثه، الشيء المهم هو أنه يقوم بعمله وأن برشلونة عاد إلى حيث نريد جميعًا وسنكون جميعًا سعداء".

جدير بالذكر أن إنييستا يتواجد حاليًا مع فريق فيسيل كوبه الياباني، وكان لاعب وسط الميدان التاريخي قد انضم لهم قادمًا من برشلونة في عام 2018 بصورة مجانية.