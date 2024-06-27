الانتقال إلى دوري روشن السعودي؟ وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز يحسمها نهائيًا

تعرف على موقف مارتينيز من الانتقال إلى دوري روشن

حسم أليخاندرو كامانيو وكيل أعمال النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر الإيطالي، مسألة انتقال اللاعب إلى دوري روشن السعودي خلال صيف 2024.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن دوري روشن السعودي يستهدف ضم لاوتارو خلال فترة الانتقالات القادمة، بعد تألقه مع فريقه إنتر ومنتخب بلاده.

وقال كامانيو خلال تصريحات لموقع "Winwinallsports.com": "لا يوجد تفاوض من أجل انتقال لاوتارو إلى دوري روشن، لأننا توصلنا إلى اتفاق لتجديد عقده مع إنتر".

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وأضاف وكيل مارتينيز: "لاوتارو هو قائد إنتر، وهذا بجانب أهميته الكبيرة بالنسبة لنا، هذه هي الحقيقة".

ويُشارك لاوتارو مع المنتخب الأرجنتيني في بطولة كوبا أمريكا، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة، حيث قاده للفوز على تشيلي فجر أمس الأربعاء، بعدما سجل هدفًا قاتلًا بالدقيقة 88 من زمن المباراة.