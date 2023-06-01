صدم الملايين من الجماهير بعد سؤاله عن مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة!

بعد ساعات طويلة من الحديث عن انتقاله إلى نادي الاتحاد، تحدث المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، عن مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة.

بنزيما البالغ من العمر 35 سنة، ينتهي عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني، في 30 يونيو الحالي؛ وسط أنباء عن تعثر مفاوضات التجديد، وموافقته على الانتقال إلى العميد الاتحادي، بداية من الموسم الرياضي القادم.

وقال بنزيما في حفل "أساطير ماركا"، مساء اليوم الخميس: "لماذا يجب أن أتحدث عن المستقبل؟.. أنا في ريال مدريد، الواقع شيء، وما يكتب عبر الإنترنت شيء آخر ليس حقيقة".

وأكد المهاجم الفرنسي، على أنه يستمتع بكل لحظة داخل النادي الإسباني؛ حيث يذهب إلى التدريبات للمتعة، وليس كأنه ذاهبًا إلى عمل يومي.

وشدد كريم بنزيما، على أنه يركز حاليًا على مباراة يوم الأحد القادم، والتي ستجمع بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، في ختام منافسات الدوري الإسباني، وبعدها سيرى ما سيحدث بشأن مستقبله.

جدير بالذكر أن عرض نادي الاتحاد، يتضمن حصول بنزيما على راتب 400 مليون يورو، بالإضافة إلى أنه سيصبح سفيرًا لملف السعودية، لاستضافة كأس العالم 2030.