الانتقال إلى الهلال لم يشف غليله .. نيمار يواصل الاستهزاء ويسخر من "بديله" في باريس سان جيرمان

سخرية نيمار من باريس سان جيرمان ونجومه لا تتوقف..

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أثار الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال السعودي، الجدل مجددًا؛ بموقف "ساخر" ضد فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان ونجومه.

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نيمار البالغ من العمر 32 سنة، لعب في صفوف باريس سان جيرمان، في الفترة من 2017 إلى 2023، قبل أن ينتقل إلى نادي الهلال، في صفقة قدرت قيمتها بأكثر من 90 مليون يورو.

وكتعويض للساحر البرازيلي.. تعاقدت الإدارة الباريسية، مع النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، من العملاق الإسباني برشلونة، مقابل 50 مليون يورو؛ وهي قيمة كسر العقد.

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وسخر نيمار جونيور، من أرقام "بديله" ديمبلي مع فريق العاصمة الفرنسية، والذي سجل هدفًا وحيدًا فقط، خلال 28 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ووضع نيمار "إيموجي" الضحك، على منشور بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، يقارن بين أرقامه الشخصية مع باريس سان جيرمان، في الموسم الرياضي الحالي، بتسجيله "هدفين" في مباراة واحدة، وأرقام ديمبلي الذي أحرز هدفًا في 28 مباراة.

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جدير بالذكر أن نيمار جونيور، ألمح في أكثر من مرة؛ إلى تعرضه للخيانة من إدارة باريس سان جيرمان، التي استغنت عنه إلى الهلال؛ من أجل إرضاء مهاجم الفريق كيليان مبابي.

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