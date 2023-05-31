الانتقال إلى النصر؟ .. نجم الاتحاد يقول كلمته الأخيرة بعد التتويج بالدوري

أحمد فرهود
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الإتحادالنصرمهند الشنقيطيدوري روشن السعودي

نجم الاتحاد يحسم مستقبله بعد أشهر عديدة من ارتباط اسمه بنادي النصر

حسم مهند الشنقيطي، ظهير نادي الاتحاد، مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

الاتحاد توّج بلقب دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي بـ72 نقطة؛ ليُعادل الرقم القياسي التاريخي، المسجل باسم نادي الهلال.

وأعرب الشنقيطي في تصريحات لفضائية "SSC الرياضية"، عن رغبته الكبيرة في البقاء مع نادي الاتحاد، في ظل دخوله الفترة الحرة بعد 6 أشهر؛ قائلًا: "إن شاء الله مستمر وربنا يكتب الخير".

وأكد الظهير الشاب، على أن جماهير العميد الاتحادي، تستحق هذه الفرحة، مقدمًا الشكر إلى مجلس الإدارة وجميع نجوم الفريق الأول.

جدير بالذكر أن اسم الشنقيطي، ارتبط كثيرًا بالانتقال إلى نادي النصر؛ بل تردد اسمه ضمن صفقة تبادلية، خلال أزمة انتقال النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله من العالمي إلى قلعة العميد.

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