الانتقال إلى النصر؟ .. تشافي يقول كلمته الأخيرة في صفقة رافينيا

هل ينتقل رافينيا إلى دوري روشن السعودي؟!

حسم تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، موقفه النهائي من رحيل النجم البرازيلي رافينيا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، إلى الدوري السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

رافينيا تلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي، خلال الأيام القليلة الماضية، دون الكشف عن هوية النادي الذي يريده؛ وفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي أشرف بن عياد.

وعلى الرغم من عدم ذكر اسم النادي؛ إلا أن الأعين تتجه إلى النصر، خاصة بعد زيارة الرئيس التنفيذي أحمد الغامدي، إلى مدينة برشلونة، خلال اليومين الماضيين.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "آس" الإسبانية، رفض تشافي، الاستغناء عن النجم البرازيلي؛ حيث تمسك ببقائه مع الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه على الرغم من امتلاك العملاق الإسباني، النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، في نفس مركز رافينيا؛ إلا أن الإصابات المتكررة للأول، جعلت المدير الفني، يتمسك باللاعب البرازيلي.

جدير بالذكر أن رافينيا البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى برشلونة في صيف 2022، قادمًا من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي؛ حيث سجل 10 أهداف وصنع 12 آخرين، خلال 50 مباراة رسمية.