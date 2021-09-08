رسميًا | كوكا .. مهاجم مصري جديد في الدوري التركي

أحمد حسن من أولمبياكوس إلى قونيا سبور

أعلن نادي قونيا سبور التركي رسميًا اليوم الأربعاء، تعاقده مع المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا"؛ محترف نادي أولمبياكوس اليوناني، لمدة موسم وحيد على سبيل الإعارة.

وقال كوكا، خلال مراسم توقيع العقد بمقر النادي التركي: "متحمس للغاية لخوض هذه التجربة، أسعى لفتح صفحة جديدة في مسيرتي الاحترافية، وأعلم أن الجمهور التركي حماسي للغاية".

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وأضاف: "سأقوم بواجبي وسأسجل أكبر عدد ممكن من الأهداف، وسأساهم في نجاح قونيا، هدفي أن أسجل 15 هدفًا على الأقل".

هذه التجربة الأولى لكوكا في الدوري التركي، لكنه لديه عدة تجارب في الدوريين البرتغالي واليوناني، فمثل براجا وأولمبياكوس، بعدما خرج من مصر في عام 2011.

وشارك المهاجم المصري مع الفريق اليوناني في 95 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 38 هدفًا، وصنع سبعة أهداف.

أما مع براجا فسجل 108 هدفًا، وأحرز 25 هدفًا، وصنع 15 آخرين.

ويعد صاحب الـ28 عامًا ثاني المهاجمين المصريين في الدوري التركي، إذ سبقه في يناير الماضي مصطفى محمد؛ لاعب جلطة سراي التركي، والمعار من نادي الزمالك.