رئيس الزمالك: كهربا ناكر للجميل ومستقبله سينتهي مبكرًا

رئيس القلعة البيضاء يؤكد استمرار اللاعب في صفوف الفريق رغم انقطاعه عن التدريبات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وجه رئيس نادي الزمالك عدة رسائل إلى محمود عبد المنعم "كهربا"؛ جناح أيسر الفريق، مؤكدًا أنه لن يرحل عن القلعة البيضاء بعدما صنعت منه لاعبًا له اسم.

مجلس القلعة البيضاء قرر تحويل اللاعب إلى التحقيق، إثر انقطاعه عن مران الفريق منذ أسبوعين، وسط تردد تقارير صحفية تؤكد اقتراب انتقاله للأهلي، حيث أنه يتخذ إجراءات فسخ تعاقده مع الأبيض خلال الفترة الحالية، بداعي عدم قانونيته.

وقال رئيس الزمالك، خلال فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي: "ماذا يريد كهربا؟، هو كسب من وراء نادي الزمالك 50 مليون جنيهًا من إعارته بالدوري السعودي، لكنه طماع، وعندما طلب تجديد إعارته إلى اتحاد جدة، أنا وافقت، ووقتها تحصّل على 80 مليون جنيه بخلاف الهدايا التي حصل عليها، فأصبح على ما هو عليه الآن".

وأضاف: "كلام كثير عن انتقال كهربا للأهلي، لكنه مدد عقده مع الزمالك لمدة خمسة مواسم قبل إعادة إعارته إلى اتحاد جدة، مر منهم موسمين فقط ولا يزال له معنا ثلاث سنوات، عقده معنا موثق من اتحاد الكرة، وليس غير قانوني كما يروج هو ومن معه".

غياب كهربا وانضمام ثلاثة ناشئين لقائمة الزمالك لمعسكر قبرص

رئيس الزمالك تابع موجهًا حديثه للاعب: "احترم نفسك، ما تقوم به من أفلام، لن يهز شعرة من رأسي، ستستمر في الزمالك، أنت ناكر للجميل، كيف تروج أن عقدك انتهى بنهاية موسم 2017-2018، وأنت تتسلم مستحقات مالية من الزمالك بعدها؟".

واستطرد: "سيتم توقيع عقوبات عليك، لأن الزمالك نادي محترم، هو من صنع اسمك، كان هناك عديد اللاعبين في إنبي أفضل منك كأحمد رفعت، وستستمر معنا لثلاثة مواسم أخرى".

واختتم: "استمر على ما أنت عليه، والغرامات مستمرة كذلك، تحدثت مع هاني أبو ريدة؛ رئيس اتحاد الكرة، على ما تفعله، مصيرك سيكون مصير عديد اللاعبين الذين انتهى مستقبلهم، لأنك تعض اليد التي مُدت لك".

يذكر أن كهربا كان قد انضم للفارس الأبيض في صيف عام 2015 قادمًا من إنبي، وخلال الأربعة مواسم الماضية تمت إعارته إلى اتحاد جدة السعودي لموسمين.

وشارك صاحب الـ25 عامًا الموسم الحالي في 29 مباراة، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع مثلهم.