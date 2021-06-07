3 مراكز مهمة "إلى النصر .. لا داعٍ لتكديس الأجانب"
حدد الإعلامي الرياضي علي السلمي احتياجات نادي النصر السعودي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، مطالبًا مجلس الإدارة برئاسة مسلي آل معمر، بالتركيز على احتياجات الفريق فقط.
العالمي حتى الآن ضم صفقة وحيدة، هي البرازيلي أندرسون تاليسكا قادمًا من جوانجزو الصيني، لمدة ثلاث سنوات، ليخطف صفقة قوية كان يفاوضها الهلال لفترة.
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وكتب السلمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "النصر بحاجة ماسة لحارس مرمى، وقلب دفاع أجنبيين، وظهير أأيسر محلي.. تكديس اللاعبين الأجانب في الثلث الهجومي لا يخدم الفريق، خصوصاً في ظل وجود أسماء محلية مميزة.!".
وأضاف: "أتمنى من إدارة مسلي آل معمر أن يكون اختيارها للعنصر الأجنبي مبني على احتياجات الفريق ودعم المراكز التي تعاني من ضعف واضح".
يذكر أنه حتى الآن أعلن النصر بشكل رسمي رحيل خمسة من لاعبيه مجانًا، هم: يحيى الشهري، رائد الغامدي، عبد العزيز الدوسري، البرازيلي مايكون بيريرا، والأسترالي برادلي جونز.
وتدور تقارير حاليًا حول رغبة العالمي في التعاقد مع سعود عبد الحميد؛ ظهير أيمن الاتحاد، بجانب محمد العويس؛ حارس مرمى الأهلي.