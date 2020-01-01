فيتوريا يكتب نهاية مسيرة رباعي النصر

العالمي تعاقد مع عديد اللاعبين في الصيف الجاري، لكن لم يرحل عنه أحد بعد

استقر البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر السعودي، على أول الراحلين عن صفوف فريقه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

العالمي حتى الآن تعاقد مع عديد الصفقات المحلية على رأسها عبد الفتاح عسيري وعلي لاجامي وعبد المجيد الصليهم وأسامة خلف وغيرهم، بجانب الثنائي الأجنبي الكوري الجنوبي كيم جين سو، والأرجنتيني جونزالو مارتينيز، لكن لم يرحل عن صفوفه أحد بعد.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن مصدر خاص بالنادي العاصمي أكد أن المدرب البرتغالي أخطر إدارة ناديه بأن الرباعي يحيى الشهري، عبد العزيز الجبرين، فهد الجميعة وحمد المنصور، أصبحوا خارج حساباته الفنية خلال الموسم المقبل، مطالبًا برحيلهم.

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وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن أسباب فنية وراء قرار فيتوريا، موضحة أنه ترك لإدارة النادي حرية التصرف إما بإعارتهم إلى أندية أخرى أو توقيع مخالصة مالية معهم.

"الرياضية" أوضحت كذلك أن الجميعة يمتلك عرضين من ناديي الفتح وضمك، أما الجبرين فيريد توقيع مخالصة مالية وهو ما رفضه مجلس الإدارة، مفضلًا إعارته، بينما لم تكشف من مصير الشهري والمنصور.

يذكر أن النصر يتواجد حاليًا بالعاصمة القطرية "الدوحة"، استعدادًا لاستئناف مبارياته بدوري أبطال آسيا بنظام البطولة المجمعة، على إثر انتشار فيروس كورونا في العالم.

ويلاقي العالمي فريق سباهان أصفهان الإيراني، على استاد جاسم بن حمد، بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

كتيبة فيتوريا تحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، متأخرة بفارق الأهداف عن السد القطري؛ صاحب الوصافة، أما الفريق الإيراني فيأتي ثالثًا بثلاث نقاط، وأخيرًا العين الإماراتي دون أي نقاط.