عضو شرف النصر غاضبًا: ماذا لو رحل جوميس يا اتحاد الكرة؟

عبد الغزيز بغلف يوجه رسالة غضب إلى الاتحاد السعودي

أعرب عبد العزيز أحمد بغلف؛ عضو شرف نادي النصر السعودي، عن غضبه من رحيل البرازيلي مايكون بيريرا؛ مدافع الفريق، موجهًا رسالة إلى اتحاد الكرة السعودي.

المدافع البرازيلي غادر اليوم الأحد، رسميًا المملكة، عائدًا إلى ناديه جلطة سراي التركي، إذ انتهت إعارته للعالمي، ورفض النادي التركي تمديد عقده. (طالع التفاصيل)

وأعاد بغلف نشر تغريدة قديمة له من منتصف يوليو، كان قد كتب بها: "ما ذنب النصر ...!! يا اتحاد كرتنا الموقر؟؟ هل سوف يلعب النصر بستة أجانب وغيره مكتمل الصفوف؟؟".

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وكتب عضو الشرف تعليقًا عليها: "انظر إل تاريخ التغريده ادناه، تعليقي الوحيد... إنا الله معنا... والنصر بمن حضر".

بغلف اختتم: "حدث ما كنت اخشاه وسوف يلعب العالمي بستة اجانب وغيره مكتمل !!!!".

انظر الى تاريخ التغريده ادناه.

تعليقي الوحيد... إنا الله معنا...

و النصر بمن حضر .

وحدث ماكنت اخشاه وسوف يلعب العالمي بستة اجانب وغيره مكتمل !!!! https://t.co/uym5sYfBdb — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) July 26, 2020

يذكر أن مايكون خاض 21 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وغاب عن لقاء وحيد.

ويستعد العالمي للعودة لاستئناف مبارياته في الدوري المحلي، في الخامس من أغسطس المقبل، بلقاء الديربي أمام الهلال.