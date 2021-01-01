خاص | بند اعترض عليه اللاعب .. تفاصيل عرض الشباب لضم إيجالو

إيجالو قضى العام الماضي معارًا إلى مانشستر يونايتد

تستمر رحلة نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان، في ملاعب أوروبا بحثًا عن مهاجم مميز، تعويضًا لرحيل ماكيتي ديوب؛ مهاجم الفريق السابق.

الليث الأبيض فسخ عقده مع ديوب خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بجانب تعاقد الهلال مع عبد الله الحمدان، لينضم له في نهاية الموسم الجاري، ليصبح الفريق في حاجة ماسة للتعاقد مع مهاجم قوي في أسرع وقت.

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وعلم "جول goal" من مصادره الخاصة أن الشباب دخل في مفاوضات مع النيجيري أوديون إيجالو؛ مهاجم شنجهاي شينوا الصيني، لضمه لمدة موسم ونصف.

وأوضحت مصادرنا أن اللاعب اعترض على مدة التعاقد، إذ يرغب في عقد لمدة موسمين ونصف، في الوقت الذي يبلغ به راتبه 5.5 مليون يورو سنويًا، ولا تزال المفاوضات جارية.

ًإيجالو كان قد قضى العام الماضي معارًا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي خاض معه 23 مباراة، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع هدفًا وحيدا.

ودخل الشباب من قبل خلال يناير الجاري في مفاوضات مع دييجو كوستا؛ مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني السابق، الذي فسخ عقده في ديسمبر الماضي مع ناديه، لكن اللاعب رفض العرض.