أيمن عبد العزيز: تلقيت أنا وسيد عبد الحفيظ عرضين من برشلونة ومانشستر يونايتد

أربعة لاعبين مصريين طلبوا في مانشستر يونايتد ورُفضت العروض!

كشف أيمن عبد العزيز؛ لاعب الزمالك الأسبق، عن مفاجأة حول اهتمام أندية أوروبية كبيرة بالتعاقد معه، خلال فترة تواجده مع منتخب مصر للشباب.

لاعب الفارس الأبيض الأسبق خاض عدة تجارب احترافية بالدوري التركي، من أبرزها لعبه لمالاتيا سبور وقونيا سبور، بجانب تجربة وحيدة في نادي الهجر السعودي.

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وقال عبد العزيز، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "تلقيت عروض كثيرة قبل العرض تركي، لكن كان يتم رفضها، وعندما سنحت فرصة اللعب بتركيا، تمسكت بالفرصة وأصريت على الرحيل، لأنني من قبل وبعد كأس أمم إفريقيا للشباب بالمغرب، تلقيت عرضًا أنا وسيد عبد الحفيظ من نادي برشلونة، للعب ضمن الفريق الثاني ، وحضر مدير البرسا إلى القاهرة واجتمع مع مدربي حلمي طولان".

وأضاف: "مدير البرسا اتفق معنا على كل شيء، لكن في النهاية الصفقة لم تتم، لأنه وقتها كان مفهوم الاحتراف مختلفًا، ولم يكن يهتم أحد بخروج اللاعبين في سن صغير، بجانب أنني وعبد الحفيظ كنا شباب صاعدين ومتألقين بشكل كبير وقتها، فرفض المسؤولين رحيلنا".

نجم الفارس الأبيض السابق اختتم: "تلقيت أيضًا أنا وسيد عبد الحفيظ ووليد صلاح منصور ومحمد شبراوي عرضًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وقتما كنا نخوض بطولة مع منتخب الشباب في مدينة مانشستر، عرضوا علينا قضاء فترة معايشة معهم، لكن رفض المسؤولون أيضًا".