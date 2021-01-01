أجويرو في السعودية؟ .. بانيجا حلقة الوصل

نجم مانشستر سيتي يرحل بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي

يدرس الأرجنتيني سيرخيو أجويرو؛ مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الفترة الحالية عرضًا سعوديًا، لتغيير وجهته خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

المهاجم الأرجنتيني ينتهي عقده مع السيتيزينز في يونيو المقبل، وأعلن ناديه رسميًا رحيله في نهاية الموسم، من خلال إقامة حفل وداع أسطوري له. (طالع التفاصيل)

وأكد سعود الصرامي؛ المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر السعودي، أن أحد الأندية السعودية الكبيرة تفاوض أجويرو خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الأرجنتيني إيفر بانيجا؛ نجم نادي الشباب السعودي، هو من يمد نجم السيتي بالتفاصيل.

وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " مهاجم المنتخب الأرجنتيني و مانشستر سيتي سيرجيو اغويرو على رادار أحد الأندية المحلية الكبيرة في عملية إنتقال حر".

وأضاف: " الهداف الشهير تواصل مع نجم الشباب و رفيق دربه بانيجا لأخد الكثير من التفاصيل عن النادي الذي بدأت المفاوضات معه، المفاوضات في مراحلها المبكرة".

#هات_إذنك #أخر_خبر

••مهاجم المنتخب الأرجنتيني و مانشستر سيتي سيرجيو اغويرو على رادار أحد الأندية المحلية الكبيرة في عملية إنتقال حر

•الهداف الشهير تواصل مع نجم الشباب و رفيق دربه بانيجا لأخد الكثير من التفاصيل عن النادي الذي بدأت المفاوضات معه

•المفاوضات في مراحلها المبكرة pic.twitter.com/lyUhJ79m1Z — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) May 3, 2021

يذكر أن أجويرو كان قد انضم لمانشستر سيتي في صيف عام 2011، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وخلال الموسم الجاري، شارك الأرجنتيني في 16 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها أربعة أهداف، وبشكل عام شارك مع فريقه في 386 مباراة، أحرز بها 258 هدفًا، وصنع 73 آخرين.