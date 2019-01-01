رئيس الزمالك يعلنها رسميًا: طارق حامد لن يرحل ولم يتلق عروضًا

رئيس القلعة البيضاء يفاجئ الجميع بالتأكيد أنه لم يتلق أي عرض من اتحاد جدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد رئيس نادي الزمالك استمرار طارق حامد؛ لاعب وسط الفريق، في صفوف الفارس الأبيض، نافيًا ما تردد عن رحيله خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

عديد التقارير الصحفية أكد على لسان عدة مصادر بإدارة القلعة البيضاء تلقي عرض من نادي نادي اتحاد جدة لشراء اللاعب نهائيًا مقابل 4 ملايين دولار.

وقال رئيس الزمالك، في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "لم يصلنا أي عرض رسمي لأي لاعب بالفريق طوال الأسابيع الماضية، كل ما يتردد عبر المواقع لا أساس له من الصحة، هو مجرد أكاذيب وشائعات الهدف منها ضرب استقرار الفريق قبل مبارياته المهمة بالدوري".

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وأضاف: "نحن متمسكون ببقاء حامد، ولا توجد أي نية على الإطلاق للرحيل، هو من اللاعبين الرجال ومتمسكين به".

رئيس القلعة البيضاء اختتم: "لم أتلق أي اتصال هاتفي من أي رئيس لنادٍ عربي، للتعاقد مع أي لاعب من الزمالك، نحن متمسكون بكل اللاعبين ولن نفرط في العناصر الأساسية".

يذكر أن عقد طارق حامد مع الزمالك مستمر حتى صيف عام 2022، لكنه متمسك بالاحتراف في السعودية، من أجل المغريات المادية الكبيرة.