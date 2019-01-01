الاتحاد يتفوق على الهلال في سباق كمارا والأهلي يجهز للمنافسة

مهاجم القادسية يتصارع عليه الكبار للظفر بخدماته

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

دخل هارون كمارا؛ لاعب القادسية السعودي، ضمن اهتمامات الهلال، للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد فشل المفاوضات مع البرازيلي إدنيلسون؛ لاعب إنترناسيونال البرازيلي.

مسؤولو الزعيم قدموا أكثر من عرض للاعب البرازيلي إلا أن إدارة ناديه رفضت التفريط في خدماته نهائيًا.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن الهلال قدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع كمارا، ورغم أن المفاوضات بدأت بشكل إيجابي إلا أن اتحاد جدة كان له رأيًا آخر.

وأوضحت الصحيفة أن عرض مسؤولي القلعة الزرقاء وصل إلى 15 مليون ريال، تسدد على دفعتين، الدفعة الأولى قيمتها 7.5 مليون عند التوقيع وتؤجل الثانية إلى يناير المقبل، على أن يتقاضى صاحب الـ21 عامًا مليوني ريال.

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أما عرض العميد فقيمته 15 مليون أيضًا تسدد على دفعتين، لكنه رفع الراتب السنوي للاعب إلى مليونين ونصف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد يحاول إقناع اللاعب من خلال صديق مقرب له، في الوقت الذي تسير به المفاوضات بين الهلال والقادسية عن طريق عضو شرف مؤثر.

"الرياضية" كذلك أكدت أن الأهلي هو الآخر تواصل مع مسؤولي القادسية، لمعرفة طلباتهم للظفر بخدمات المهاجم الشاب.

يذكر أن صاحب الـ21 عامًا شارك الموسم المنقضي في 31 مباراة مع القادسية، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.