صحفي: الاتحاد ينهي النقاش بطريقته .. حجازي يوقع للعميد

المدافع المصري يوقع بعدما كان مترددًا

أكدت تقارير صحفية، أن مسؤولي نادي الاتحاد، قد حسموا بالفعل صفقة التعاقد مع المصري أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حجازي سيكون بديلًا للبرازيلي برونو أوفيني، الذي خرج من حسابات المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للاتحاد، بعد المستوى المحبط الذي ظهر عليه اللاعب مؤخرًا في مباراة الاتفاق.

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الصحفي الاتحادي محمد البكيري أكد أن للاعب المصري وقع بالفعل على عقود ارتداء قميص النمور بداية من الصيف الجاري، مشيرًا إلى أن النادي الجداوي قام بدفع قيمة الصفقة كاش، ليحسم الصفقة لصالحه بعد صراع مع أندية أخرى.

وأوضح الصحفي أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن إتمام الصفقة مساء اليوم الأحد، قبل إغلاق باب القيد الصيفي، لكنه لم يكشف عن مدة التعاقد أو قيمة الصفقة.

🚨🚨الكاش 💶💶 ينهي النقاش.

تم التحميل رسميا⏳✍️

لايق عليك لايق يا #الاتحاد#احمد_حجازي_اتحادي

إعلان الصفقة مساء اليوم. pic.twitter.com/NH7JQPtvCC — محمد البكيري (@m_bukairy) October 25, 2020

تقارير سابقة أكدت أن نادي الاتحاد كان يسعى للاتفاق مع وست بروميتش على ضم أحمد حجازي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، على أن يعود إلى ناديه الإنجليزي الموسم المقبل.

يذكر أن العميد تعاقد خلال الصيف الجاري مع البرازيلي برونو هنريكي، وأعاد الكاب فيردي جاري رودريجيز من الإعارة، بجانب ضم عبد المجيد السواط وعمر هوساوي وعبد العزيز الجبرين وحمد المنصور.