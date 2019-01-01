رئيس الأهلي يتحدث عن رحيل السومة وصفقة جديدة من العيار الثقيل

أحمد الصائغ يطمئن الجماهير على وضع عدد من لاعبي الراقي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح أحمد الصائغ؛ رئيس النادي الأهلي السعودي، موقف عدد من لاعبي الفريق من الرحيل، متطرقًا لصفقة جديدة وصفها بالمفاجأة من العيار الثقيل.

الصائغ فاز مؤخرًا برئاسة النادي الجداوي لمدة أربع سنوات مقبلة، بالتزكية، حيث كان المرشح الوحيد.

على طاولة الرئيس الجديد للراقي عديد الملفات، على رأسها اللاعبين الجديد والراحلين، بعد التعاقد رسميًا مع برانكو مديرًا فنيًا للفريق.

وعن برانكو، قال الصائغ، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "برانكو تم التعاقد معه قبل قدومي من قبل الأمير منصور بن مشعل، ولدينا ثقة كبيرة في المدرب، وكل الأمور الفنية تحت إشرافه تمامًا، بجانب أن سيرته الذاتية كبيرة مع منتخبات وأندية".

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وعما تردد عن رحيل بعض اللاعبين، علق رئيس الراقي: "لن يرحل أي لاعب يحتاجه الفريق، السومة وسوزا من العناصر الأساسية التي لا غنى عنها، والسومة أسطورة تاريخية أهلاوية وسيظل معنا دائمًا، هو نفسه قال أنا للأهلي والأهلي لي".

وأضاف: "الثلاثي حسين المقهوي ومعتز هوساوي ومهند عسيري مستمرون كذلك معنا وعقودهم سارية، وملتزمون بقرارات اتحاد الكرة، وهم أبناء مخلصون للراقي".

أحمد الصائغ اختتم حديثه بالكشف عن مفاجأة: "من ضمن اهتمامات إدارة الكرة في الفترة الحالية التعاقد مع لاعب أجنبي في مركز صانع الألعاب حتى يصنع الفارق مع زملائه، وأعتقد أن المشرف العام لديه مفاجأة من العيار الثقيل فيما يخص هذا الموضوع".

يذكر أن الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري لم يتعاقد مع أي لاعب أجنبي حتى الآن، بينما ضم من اللاعبين المحليين كل من: سلطان مندش ويزيد البكر (الفيصلي)، خالد البركة (الحزم)، محمد خبراني (القادسية).