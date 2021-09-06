رسميًا .. مصطفى البدري أهلاوي

خامس صفقات الأهلي الصيفية

أعلن النادي الأهلي المصري رسميًا، اليوم الإثنين، تعاقده مع مصطفى البدري قادمًا من نادي الإنتاج الحربي، لمدة خمس سنوات، لينتهي عقده بنهاية موسم 2025-26.

وأوضح أمير توفيق؛ مدير التسويق بالقلعة الحمراء، أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع مسئولي الإنتاج الحربي ، في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين على أن ينضم اللاعب لتدريبات الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

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الجناح الأيسر صاحب الـ24 عامًا، كان قد بدأ مسيرته الكروية في أسوان، ثم انضم منه إلى قطاع الناشئين في الأهلي، لكن تم الاستغناء عنه مجانًا في عام 2019.

وقتها انضم البدري للإنتاج، الذي أعاره في يناير 2020 لأسوان لمدة عشرة أشهر، ثم عاد من جديد للفريق الحربي، ليقدم أداءً مميزًا، لفت أنظار الجميع.

وشارك البدري الموسم الماضي في 27 مباراة في الدوري المصري الممتاز، سجل خلالها 11 هدفًا، وصنع اثنين آخرين.

يذكر أن الأهلي حتى الآن تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، الموزمبيقي لويس ميكويسوني، بالإضافة إلى كريم فؤاد وحسام حسن.

ويسعى الأحمر لتدعيم صفوفه خلال الصيف، بحثًا عن استعادة لقب الدوري الذي خطفه منه غريمه التقليدي "الزمالك" بالموسم المقتضي، بجانب إقبال الفريق على المنافسة على لقب كأس مصر والسوبر المحلي والإفريقي وكأس العالم للأندية.