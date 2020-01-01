رسميًا - إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي بنهاية الموسم: حاولت العودة لكن الواقع صعب

عشرة أعوام متواصلة قضاها الحارس داخل جدران القلعة الحمراء بخلاف ما قضاه ناشئًا

أعلن شريف إكرامي؛ حارس مرمى الأهلي المصري، اتخاذه قرار نهائي بالرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، موضحًا أنه يرغب في رفع الحرج عن مجلس الإدارة، بجانب رغبته الشديدة في العودة للمشاركة في المباريات.

صاحب الـ36 عامًا دخل الفترة الحرة في يناير الماضي، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، مما يعني الانضمام لأي نادٍ في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.

وكتب إكرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد مشوار امتد أكثر من 23 عامًا، ناشئًا و لاعبًا بالفريق الأول، ومع اقتراب نهاية تعاقدي الحالي، فقد استخرت الله في اتخاذ أحد أهم قراراتي وأصعبها داخل النادي الأهلي، والتي بها أرفع الحرج عن مجلس الإدارة الذي أكن له كل احترام، ولما استشعرته أيضًا من حساسية تجاه هذا الملف.

المزيد من الفرق

"23 عامًا اعتدت فيهم على تحمل المسؤولية داخل الملعب، فلا يوجد متعة في كرة القدم أكثر من متعة المباريات والمشاركة فيها حاملًا شعار الأهلي، وظل هدفي خلال الفترة الماضية محاولة العودة من جديد للعرين بالجهد الشاق والصبر منتظرًا فرصة حقيقية، ولكن يوم تلو الآخر يصبح الواقع أكثر صعوبة".

وأضاف: "صراع معنوي شديد أجبرني علي ضرورة اتخاذ القرار الأصعب، فهو النادي الذي بداخلي ذكرى جميلة في كل ركن من أركانه، والفريق الذي لم أتخيل أن أحمي عرين آخر سواه، فالقرار كان عبئًا نفسيًا ثقيلًا، ولكن ترك مركزي بلا أزمات فنية واستقرار الفريق وموقف الإدارة، كلها عوامل أعانتني على اتخاذ القرار.

"لم أكن أنوي مطلقا اتخاذ قرار اللعب خارج النادي الأهلي، لكن في نفس الوقت حاولت جاهدًا السيطرة على رغبتي في التواجد داخل الملعب، فترة ليست بالقصيرة دامت أكثر من عامين، شهد فيهم الجميع باحترافي والتزامي الكامل، مطبقًا كل ما تعلمته من مبادئ و نظام و سلوك طوال مسيرتي داخل النادي".

سيد عبد الحفيظ: كنا نلعب في ثكنة عسكرية ولن نصمت على ما حدث

حارس مرمى الشياطين الحمر تابع: "فلم يكن هنالك أي خيار غير ضرورة البحث عن مكان آخر أتواجد فيه داخل الملعب، قرار يقبله و يدعمه العقل ويرفضه بشدة القلب، فالنادي الأهلي وجمهوره هما الأساس الذي صنع اسم و عائلة إكرامي، لكن رغبتي الشديدة في المشاركة داخل الملعب قبل فوات الأوان حالت دون استمراري".

لم أكن أنوي مطلقا اتخاذ قرار اللعب خارج النادي الأهلي،لكن في نفس الوقت حاولت جاهدا السيطره علي رغبتي في التواجد داخل الملعب،،فتره ليست بالقصيرة دامت اكثر من عامين شهد فيهم الجميع باحترافي و التزامي الكامل،مطبقاً كل ما تعلمته من مبادئ و نظام و سلوك طوال مسيرتي داخل النادي.٤ — SherifEkramy (@SEkramyofficial) February 2, 2020

واستطرد: "في البداية أود أن أشكر مسؤولي النادي الأهلي سواءً كانت رغبتهم استمراري داخل الفريق أو لا، وكل التوفيق لهم في ما هو قادم، شكرًا جزيلًا لكل مدرب حراس مرمى ومدير فني تعاملت معه، فكل منكم كان له بصمة استفدت منها خلال مشواري داخل جدران النادي.

"جمهور الأهلي الكبير، مساندتكم و دعمكم كانوا السبب الرئيسي في أي نجاح حققته أو كنت جزء منه، فأنتم من صنعتم الكيان الكبير وشعبية نجومه ومازلتم، وحبكم واحترامكم بالنسبة لي أكثر أهمية من أي بطولات تحققت، وسيظلوا دائما التاريخ الحقيقي وأجمل ذكرى لي في مشواري.

"شكرًا من القلب لكل من ساندني خلال مسيرتي سواء حبًا في شخصي أو دعمًا للنادي الأهلي، فكنتم دائما الدافع الرئيسي للاستمرار والمثابرة، وشكرًا أيضًا لكل من انتقدني أو تجاوز في حقي كرهًا في شخصي أو للنادي الأهلي، فكنتم دائمًا الوقود الذي يستفز قدراتي، ولكم جميعًا مني كامل الاحترام".

وأكمل: "في النهاية أخطأت أحيانًا وأجدت أحيانًا، ولكن يعلم الله وكل من عمل معي خلال مشواري أني لم أقصر يومًا تجاه مسؤوليتي داخل الملعب أو خارجه، و كان هدفي دائمًا خدمة الفريق لتحقيق أهدافه وتجسيد شخصية النادي وإرساء مبادئه ومحاولة كسب احترام الجميع، وأتمنى أن أكون قد وفقني الله في ذلك.

"كل التفاصيل وما يخص خطوتي المقبلة سوف أعلن عنها بوضوح حين الاستقرار عليها وفي التوقيت المناسب، كل تركيزي الآن مع فريقي لتحقيق موسم أخير ناجح يرضي طموحات جمهورنا الكبير والأداء بإخلاص حتى آخر يوم لي داخل القلعة الحمراء".

واختتم: "بنهاية الموسم الحالي ينتهي دوري كلاعب داخل جدران بيتي، بإرادتي ارحل من الباب الكبير، مرفوع الرأس، فخورًا بما حققته، باحثًا عن تجربه وتحدي جديدين، وسأظل دائمًا ممتن لهذا الكيان و فخورًا بانتمائي له ولجمهوره أصحاب الفضل بعد الله في كل شيء، وسأعود إليه يومًا ما مستقبلًا إذا شاءت الأقدار".

بنهاية الموسم الحالي ينتهي دوري كلاعب داخل جدران بيتي،بإرادتي ارحل من الباب الكبير،مرفوع الرأس،فخوراً بما حققته،باحثا عن تجربه و تحدي جديدين،و سأظل دائما ممتن لهذا الكيان و فخوراً بانتمائي له و لجمهوره أصحاب الفضل بعد الله في كل شيء،و اعود اليه يوما ما مستقبلا إذا شاءت الأقدار — SherifEkramy (@SEkramyofficial) February 2, 2020

يذكر أن إكرامي لم يشارك الموسم الجاري سوى في مباراة وحيدة في مختلف المباريات، استقبل خلالها هدف وحيد، كانت في كأس مصر بمارس الماضي.

وعلى مدار تاريخه، خاض الحارس 249 مباراة بالفانلة الحمراء، استقبل خلالها 178 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 119 مباراة.

وحصد صاحب الـ36 عامًا 18 بطولة مختلفة مع الأهلي، بواقع 7 ألقاب دوري مصري، 1 كأس مصر، 5 كأس سوبر مصر، 2 دوري أبطال إفريقيا، 1 كونفدرالية إفريقية و2 كأس سوبر إفريقي.